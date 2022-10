Segundo colocado na licitação da Ponte de Guaratuba também é desclassificado

O Consórcio Paranaense, que ficou em segundo lugar na licitação da ponte sobre a baía de Guaratuba, também foi desclassificado.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) chamou agora empresa que ficou em terceiro lugar: a OECI S.A, de São Paulo, que fez uma proposta de R$ 386.939.000,00. É um valor R$ 135 mil a mais do que a proposta da segunda colocada e cerca de R$ 140 mil do que a primeira, ambas desclassificadas.

A comissão de julgamento da licitação avaliou que o consórcio formado pelas empresas Arteleste Construções Ltda, de São José dos Pinhais, e a Companhia Paranaense de Construção S.A, do grupo JMalucelli, não atendia todos os critérios de capacidade operacional e profissional exigidos em edital – mesma justificativa para a desclassificação do primeiro colocado.

Agora é a vez da OECI S.A. apresentar planilha de preço atualizada e documentos de habilitação. O resultado será publicado nos portais Compras Paraná e Licitações-e.

A licitação teve seis participantes, sendo que apenas cinco deram lances mais baixos que a proposta inicial no pregão eletrônico. Os cinco fizeram propostas abaixo do valor estimado da obra pelo DER, que foi mantido em segredo e que era de aproximadamente R$ 431 milhões. Confira a tela do resultado inicial.