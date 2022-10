Prefeito de Foz fala de mudanças no governo:  novo salto em áreas estratégicas

Foto: Arquivo GDia

O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, disse nesta quinta-feira (13), que as mudanças no governo municipal vão trazer maior impulso e agilidade em áreas estratégicas num novo momento da administração pública em Foz do Iguaçu. “Quem compôs o nosso governo fez um trabalho sério e com bons resultados. O que buscamos agora é um novo salto em áreas como turismo, logística, infraestrutura urbana, desenvolvimento comercial e indústrial”.

“Foz do Iguaçu está recebendo mais de R$ 3,5 bilhões em obras públicas, privadas e empreendimentos. Esses investimentos são frutos de uma boa articulação com os governos estadual e federal e, em especial, com a Itaipu Binacional. Temos obras em todos os bairros da cidade, agora mesmo vamos começar a construção de mais seis praças de esporte demandados pelos moradores através do orçamento participativo”, completou.

Chico Brasileiro que as atividades econômicas da cidade já superaram a pandemia com um novo ciclo virtuoso. “O turismo está consolidado e segue mais pujante ainda e nos últimos anos, o setor de logística se tornou forte e promissor. Do ponto de vista econômico, o que está gerando mais empregos, temos que atuar junto com os empresários desses dois setores, o que vai formar dois hubs: o turístico e o logístico”.

Logística

O turismo, segundo Chico Brasileiro, requer vias e corredores ágeis e seguros, o que está sendo implementado com a revitalização das avenidas principais de acesso aos atrativos, dos hotéis, gastronomia e de compras. “Temos agora uma segunda ponte, uma região de turismo e serviço no Porto Meira, a duplicação da Rodovia das Cataratas, novos empreendimentos em construção e a nova meta de chegar a três milhões de visitantes”.

No setor da logística, adianta o prefeito, a perimetral leste e o viaduto do CTG Charrua serão estratégicos para o trânsito aduaneiro de caminhões e mercadorias. “Já planejamos as interseções na Perimetral para isolar a região leste, novo marco para o crescimento do município”.

Modais

“Teremos em breve a licitação de um novo porto seco e para o fluxo de mercadorias, temos que ter vias que suportam o tráfego de caminhões pesados. O distrito industrial será destinado às novas empresas e armazéns de mercadorias”, acrescenta.

O prefeito disse ainda que a cidade vai receber o ramal da Ferroeste e o aeroporto deve se preparar para receber e enviar cargas no modal aéreo. “Temos a efetivação do acordo bilateral entre o Brasil e o Paraguai, o que vai demandar novas ações e serviços públicos, o que vai demandar ainda maior circulação de pessoas e mercadorias”.

“Foz do Iguaçu também vai se tornar um centro internacional de compras com as lojas francas. Todos esses novos cenários precisam de uma equipe focada na inovação, tecnologia e planejamento e que tenha metas e resultados em curto prazo. As mudanças na prefeitura são para esses novos desafios”, completa.

Diário Oficial – Além das exonerações no segundo escalão da Prefeitura que já vinham sendo publicados no Diário Oficial, o secretário de Turismo e Projetos Estratégicos, Paulo Angeli, anunciou sua saída do governo. A coluna Palavra Livre, do GDia, antecipou que haveria mudanças no primeiro escalão.

Com informações do GDia