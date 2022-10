3 dicas de atrações para curtir o melhor de Itajaí

Confira os melhores pontos turísticos de Itajaí para sua viagem ser inesquecível

Foto: Divulgação

Itajaí é uma cidade localizada no estado de Santa Catarina, um município bem estruturado que atua fortemente na área da pesca, possui a maior economia do estado, o segundo maior porto do Brasil e importantes universidades. Também é possível encontrar diversos pontos turísticos para se divertir além de suas maravilhosas praias.

As praias mais famosas da cidade

Praia Brava: Muito famosa e atrativa, a Praia Brava atrai pessoas de todo país e até mesmo da América Latina pelos ótimos serviços e atividades que nela são encontradas. O bairro está em crescente desenvolvimento e, hoje, é um dos lugares mais desejados para moradia e investimentos de alto padrão. É lá que fica o famoso Brava Beach Corais, um dos home resorts mais incríveis do país.

Além disso, você encontra com muita facilidade restaurantes e casas noturnas para programar diversas atividades e ter ótimas experiências. Para a prática de exercícios, o local conta com espaços para prática de surf e ciclismo.

Praia de Cabeçudas: Um local mais tranquilo, ideal para quem procura aproveitar com a família, a praia dispõe de águas calmas e uma orla agradável da qual é contornada por uma ciclovia. É possível que ao visitar a praia sejam encontradas tartarugas-cabeçudas nadando pelo mar, o que originou o nome da Praia de Cabeçudas.

Praia do Atalaia: Esta praia, por sua vez, contém uma ótima iluminação noturna, o que permite que os moradores e turistas consigam frequentar ela durante a noite com segurança, sendo até mesmo reconhecida pelo surf noturno, o que acaba tornando o local mais atrativo.

É possível visitar também os Molhes da Barra, o espaço apresenta uma vista incrível e ainda permite a pesca de arremesso. Conta com uma boa infraestrutura, com quiosques, chuveiro, estacionamento e banheiro público.

Espaços para apreciar as belezas naturais

Bico do Papagaio

Ponto turístico muito conhecido pela fantástica formação rochosa que remete a figura de um pássaro, recebendo o nome de Bico de Papagaio, fica situado entre as praias de Atalaia e Cabeçudas que foram vistas anteriormente. O local é extremamente sossegado e uma boa opção para apreciar a vista do mar.

Mirante do Morro da Cruz

O Morro da Cruz possui um mirante em seu topo, chegando a 180 metros de altitude, o que permite o deslumbrar incrível da cidade de Itajaí, no mesmo espaço se encontra o Castelo Montemar, espaço utilizado para eventos que possui uma arquitetura totalmente no estilo medieval.

História e cultura do município de Itajaí

Se você gosta de história, vale conhecer o Museu Histórico de Itajaí. Construído em 1925 e inaugurado em 1982, o Museu conta com um acervo de mais de 16.000 peças do uso cotidiano da época como armaria, mobiliários, ferramentas, maquetes, obras de arte e de arte sacra, são exposições temáticas de curta e longa duração para conhecer a cidade desde seu período colonial.

Pesquise e anote os principais pontos turísticos e as atividades existentes na cidade de Itajaí para programar seu roteiro de viagem e aproveitar o melhor que o município pode lhe oferecer.