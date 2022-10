Conheça as praias que não podem faltar no seu roteiro de viagem para Bertioga

Foto: Divulgação

Em São Paulo, na região Metropolitana da Baixada Santista encontramos Bertioga, que possui belas praias. Portanto, aqui te mostraremos as 6 melhores praias de Bertioga para você não ter dúvidas de onde aproveitar seu descanso.

Além disso, o ideal é que você vá depois do período de alta temporada já que Bertioga é um lugar muito requisitado e sua experiência pode não ser tão agradável com os lugares lotados. Dessa forma, para que consiga ter a melhor experiência, prefira os meses de março a abril, pois nesse período a alta temporada já acabou e o clima ainda está ótimo.

Tendo em vista isto, agora sim você pode conferir as melhores praias de Bertioga.

1. Praia de Guaratuba

Uma praia ideal para curtir em família por ser uma das mais seguras e calmas, ela se encontra dentro de um condomínio que necessita de agendamento para poder entrar e o mar é bem tranquilo, possui uma paisagem com muitas rochas que são ótimas para tirar fotos e uma areia bem clara. Na praia de Guaratuba também se encontram diversas atividades de lazer como passeios em barcos e lugares para caminhadas.

2. Praia de São Lourenço

Esta praia é uma das mais procuradas por Bertioga e se encontra próxima a Mata Atlântica, o que lhe oferece uma paisagem espetacular e única sendo considerada uma das mais bonitas do estado de São Paulo, com uma areia fina e maré baixa sem muitas ondas, torna-a uma boa praia para levar crianças também.

3. Praia da Enseada

A praia da Enseada é uma praia para quem gosta de mais movimento, ela se encontra próxima ao centro e ao seu redor encontram-se vários quiosques para quem gosta de sentar em frente ao mar se deliciando com petiscos e bebidas. O mar tem uma temperatura morna bem agradável, porém é um pouco mais agitado do que as praias anteriores com tons azulados.

4. Praia de Itaguaré

Um local mais reservado, mesmo não sendo longe da cidade, faz com que você se sinta em um lugar mais privativo e para chegar em Itaguaré é necessário fazer uma pequena caminhada. Contém uma vegetação próxima a faixa de areia que forma um cenário lindo para fotos, lá também se encontram quiosques, porém são mais simples do que na praia da Enseada.

5. Praia Indaiá

Localizada no final da Enseada, a praia de Indaiá é uma ótima opção para quem gosta de praticar esportes como mergulho, pesca, jogar bola ou até mesmo pedalar. Também é possível encontrar restaurantes, bares e até mesmo pousadas, além de conseguir passear em barcos. Como a maioria das outras praias de Bertioga, ela também possui um mar calmo e uma areia clara.

6. Praia de Maitinga

Com uma proposta diferente, Maitinga é indicada para quem gosta de esportes náuticos como surfe, já que as ondas são mais agitadas, nas proximidades se encontra uma ótima infraestrutura hoteleira com bons restaurantes e bares também.

Lembre-se de planejar o seu roteiro com antecedência para garantir que a sua viagem seja realizada com tranquilidade, conforto e segurança.