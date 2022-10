Desmoronamento de pedras bloqueia BR-277 no sentido litoral

Um desmoronamento de pedras na altura do km 42 da BR-277, nas proximidades do Viaduto dos Padres, trecho de serra, na região de Morretes, bloqueia a rodovia no sentido litoral desde as primeiras horas do dia.

O fluxo está sendo desviado em meia pista no sentido contrário, no momento 2 km de fila.

O fluxo é lento na região e está sendo controlado por agentes do Departamento de Estradas de Rodagem e da Polícia Rodoviária Federal.

Fotos: PRF

Com informações da PRF e Folha do Litoral