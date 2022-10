Governo reforça chamamento de profissionais e estudantes de turismo para a operação verão 

Foto: AEN / Divulgação

Termina no dia 7 de novembro o prazo para profissionais e estudantes se inscreverem para trabalhar no atendimento ao público durante a temporada de verão 2022/2023.

O edital foi lançado em agosto pelo Governo do Estado, através da Paraná Esporte. Há vagas para estudantes de educação física, enfermagem e comunicação social, mas o governo reforçou ontem as vagas na área de turismo. Confira o edital no final desta matéria.

O objetivo é atender a população que passa férias no Litoral e nas praias de água doce da região Noroeste e Oeste do Paraná. Conforme o edital, as atividades estão previstas para serem realizadas entre os dias 26 de dezembro de 2022 e 31 de janeiro de 2023.

Os estudantes devem se cadastrar como monitores de turismo e serão responsáveis por atender ao turista com informações e divulgações turísticas do Estado, além de ajudar na pesquisa de demanda sobre o Litoral do Paraná. Os monitores recebem, além de alojamento e alimentação, bolsa de R$ 109,00 por dia.

Já os profissionais de turismo serão responsáveis por coordenar a equipe de monitores de turismo, além de coordenar a pesquisa de demanda sobre o Litoral do Paraná. A estes profissionais, é ofertado apoio de R$ 224,00 ao dia, alojamento e alimentação.

CAPACITAÇÃO – Todos passarão por um processo de capacitação entre os dias 28 de novembro e 02 de dezembro, em período integral, no município de Pontal do Paraná, no Litoral. Em todas as áreas de atuação, serão selecionados 252 candidatos, anunciados no dia 11 de novembro no site www.esporte.pr.gov.br.

Na área do turismo, os 50 melhores avaliados terão suas despesas de hospedagem e alimentação no processo de capacitação custeadas pela Paraná Esporte, ficando sob responsabilidade do participante as despesas de transporte.

Os monitores devem estar devidamente matriculados em Instituições de Ensino Superior, públicas ou privadas, estabelecidas no Estado do Paraná. Os profissionais de turismo devem comprovar formação em Bacharel em Turismo no Estado do Paraná ou formação técnica em Guia de Turismo, apresentar a cédula de registro no CADASTUR, e comprovar experiência na área de no mínimo 6 meses.

Acesse o edital do chamamento público no site da Paraná Esporte.