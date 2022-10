BR-277 tem novos deslizamentos e só é liberada em meia-pista

Foto: PRF

Novos deslizamentos causaram o fechamento total da BR-277, na Serra do Mar, por volta das 23h deste sábado (15).

Técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit), estiveram no local e confirmaram novos deslizamentos de terra e pedras e ainda a possibilidade de desmoronamento da encosta. Desde o fim dos contratos com as concessionárias que cobravam pedágio, no final de 2021, a manutenção da rodovia, assim como das encostas passou a ser de responsabilidade do Governo Federal.

A interdição no sentido Curitiba começa no km 40. No sentido litoral, está interditada desde o km 59.

Agora pela manhã, o trecho segue interditado. Por volta das 8h15, havia uma fila de 9 quilômetros no sentido Curitiba. No sentido Litoral chegou a se formar uma fila de 3 quilômetros, logo desfeita com o retorno dos veículos.

A Polícia Rodoviária Federal informa que a rodovia ficará totalmente fechada para o tráfego até nova avaliação das equipes técnicas do DNIT e Defesa Civil, que será realizada nesta manhã.

É recomendado que, se possível, os motoristas utilizem rotas alternativas para acessar o litoral paranaense. Caminhões com carga estão sendo orientados a esperar a liberação das pistas.

Liberada – O tráfego foi liberado por volta das 13h em pista simples. Até a manhã de segunda-feira, pelo menos, a pista sentido Litoral permanecerá interditada e os veículos usarão uma das faixas da pista sentido Curitiba pra descer a serra.