Nova campanha institucional destaca liderança da Portos do Paraná

Os portos do Paraná se tornaram referência no Brasil e no mundo nos últimos anos. Para celebrar o protagonismo e posicionar a empresa pública como líder em eficiência, desenvolvimento, sustentabilidade e gestão, uma nova campanha institucional aborda as diferentes áreas em que a atividade portuária paranaense é destaque.

Com o mote “Referência em ser o número 1”, os materiais foram produzidos em parceria com a Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura e serão usados em feiras de negócios, canais de mídia especializada e regional.

“A intenção é nos posicionar para o mercado e mostrar não só as vantagens operacionais dos portos de Paranaguá e Antonina. Temos uma atuação de excelência, reconhecida por investidores, comunidade e órgãos de controle, dentro e fora do Brasil”, explica o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

As peças mostram como os portos são os principais propulsores do desenvolvimento econômico do Litoral do Estado. Mais do que carga, o porto movimenta a vida de muita gente.

A atividade portuária é responsável por 44% dos empregos locais: um em cada cinco trabalhadores da cidade estão envolvidos com o porto. Todos os meses, o setor injeta mais de R$ 33 milhões em salários na economia da região.

Além disso, o porto é o maior responsável pela arrecadação das prefeituras com impostos. Só em Paranaguá, em 2021, 56% dos valores pagos em Imposto Sobre Serviços (ISS) vieram da atividade portuária. Em Antonina, a participação chegou a 59%.

Os vídeos e materiais produzidos também falam do protagonismo em cuidado com o meio ambiente. Por três edições consecutivas, a autoridade portuária paranaense foi a única no Mundo a ser convidada a participar da Conferência do Clima da ONU: COP-25 (Madri, Espanha), COP-26 (Glasgow, Escócia) e, em outubro deste ano, na COP-27 (Egito).

Outro destaque é o primeiro lugar ocupado desde 2019 no Prêmio Portos+Brasil, do Ministério da Infraestrutura, como melhor gestão portuária do País.

Assista ao vídeo da campanha: