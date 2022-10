Equipe de Pontal garante 2º lugar do Paraná no Sul Brasileiro de Bodyboarding

Atletas de bodyboarding de Pontal do Paraná tiveram destaque no Circuito Sul Brasileiro de Bodyboarding, na Praia Mole, em Florianópolis (SC), nos dias 8 e 9 deste mês.

A 1ª etapa de 2022 reuniu os melhores atletas do ranking do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tendo o nosso estado com representantes de Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. A próxima etapa do Sul Brasileiro será disputada no Paraná, em novembro.

O Estado do Paraná ficou em segundo lugar na modalidade de equipes, atrás de Santa Catarina e à frente do Rio Grande do Sul. Esta etapa acumulou pontuação para o Mundial da categoria. A equipe de Pontal voltou sozinha com 4 medalhas. Veja quem foram os medalhistas de Pontal:

Categoria Open:

Campeão – Roger Fusculin

3º Colocado – Cesar Brito

Categoria Master:

3º Colocado – Jean Gonçalves

Categoria Open Feminino:

5º Colocada – Mayra Gonçalves

No retorno, os atletas foram recepcionados pelo prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, e pelo secretário municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude, João Carlos Marcon.

Outros resultados – A atleta Francis Aoto, de Guaratuba, ficou com o vice-campeonato na categoria Profissional Feminino. Marcos Bueno, de Matinhos, ficou em 4º no Profissional Masculino. Vanessa Pavlak, de Guaratuba, ficou em 4º no Master Feminino. Isabelle Nunes, que mora em Paranaguá, está relacionada nos resultados como atleta de Santa Catarina, onde nasceu. Ela ficou em 4º no Pro Feminino.

Todos os resultados:

Pro Masculino (2.000 Pontos)

1 – Kalani Lattanzi – RJ

2 – Fernando Gomes – SC

3 – Eduardo Augusto – SP

4 – Marcos Bueno – PR

Pro Feminino (1.000 Pontos)

1 – Joselaine Amorim – RS

2 – Francis Aoto – PR

3 – Cris Fontoura – SC

4 – Isabelli Nunes – SC

Master Masculino (1.000 Pontos)

1 – Claiton Silva – SC

2 – Ronaldo Figueiredo – SC

3 – Jean Gonçalves – PR

4 – Andre Luiz – SC

Master Feminino (1.000 Pontos)

1 – Mariana Agapito – SC

2 – Cris Fontoura – SC

3 – Rosana Sacchet – RS

4 – Vanessa Pavlak – PR

Open Masculino (1000 Pontos)

1 – Roger Fusculin – PR

2 – Juliano Correa – SC

3 – Cesar Brito – PR

4 – Andre Luiz – SC

Open Feminino (1.000 Pontos)

1 – Mariana Agapito -SC

2 – Marjorie Vasques – RS

3 – Rosana Sacchet – RS

4 – Ana Volpato – SC

Equipes

1 – Santa Catarina – 254

2 – Paraná – 179

3 – Rio Grande Sul – 150