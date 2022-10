Divulgados novos gabaritos do concurso público de Guaratuba

A Universidade Estadual do Oeste (Unioeste) divulgou os gabaritos das provas do concurso público da Prefeitura de Guaratuba realizadas neste sábado (15) e domingo (16).

Tratam-se das vagas oferecidas no Edital 002/2022, que tem seleção em duas etapas. Além da prova objetiva, dependendo do cargo, haverá prova de títulos, prática ou de esforço físico.

Confira os documentos do Edital 002/2022 no site da Unioeste

Na semana anterior, 8 e 9 foram realizadas as provas do Edital 001/2022, que tem etapa única. Os gabaritos provisórios destas provas foram divulgados no dia 10 e os definitivos deverão ser publicados hoje (17). O resultado do Edital 001 deve sair na sexta-feira (21).

Confira os documentos do Edital 001/2022 no site da Unioeste