Os 5 melhores e mais engraçados blogs sobre memes e pets

Source: https://vetplus.vet.br/melhores-memes-de-gatos-e-caes-de-2019/

Sabemos o quanto os memes de pets são fofos, eles chamam nossa atenção e mudam nosso humor, por esse motivo, a internet está lotada de memes divertidos com os nossos animaizinhos. Outra coisa que chama muita nossa atenção são os blogs que além de terem vários conteúdos engraçados, ainda oferecem dicas de como cuidar dos nossos pets.

Os blogs e perfis sobre pets são ótimas plataformas para se conectar com pessoas que também são apaixonadas pelos bichos, fazer convites comunhão online grátis nesses lugares é uma boa ideia para criar reuniões virtuais, por exemplo. Por isso, separamos alguns blogs super legais e perfis no Instagram que são grandes sucessos.

Blog Dog Vibe

Esse blog é apresentado somente com conteúdos de pets, então se você é apaixonado pelos animais, você vai adorar navegar neste site. No Blog Dog Vibe há vários artigos engraçados que vão te fazer chorar de rir, porém, há também artigos sobre como cuidar do seu pet, assim como curiosidades sobre o mundo deles.

Então para aprender mais sobre o seu cachorro, gato, peixe ou outros pets, acesse o site, pois não falta conteúdo para te inspirar. O blog foi criado com a intenção de oferecer aos seus dogs acessórios diferentes, mas se tornou um blog com dicas incríveis, além da venda de objetos para os pets.

Mundo animal

Assim como o blog anterior, o Mundo Animal também foi criado com a intenção de vender produtos para os pets, porém, o sucesso foi tão grande que também virou um blog. Com isso, além de oferecer posts com memes super engraçados, o site ainda disponibiliza dicas para todos os pets, como aves, gatos e cachorros.

Assim, é possível conciliar o humor com boas dicas de como cuidar do seu pet, juntamente com várias curiosidades sobre eles. No Mundo Animal você encontra artigos sobre a importância de vermifugar os pets, sobre castração, a diferença entre prebióticos e probióticos, se é normal a queda dos pelos dos felinos, entre outros assuntos úteis.

Cobasi blog

Se você deseja se divertir, o lugar certo é o Cobasi blog, pois nele há várias histórias e memes legais sobre pets.E claro, há também várias dicas interessantes sobre os pets, assim você pode ter mais informações de como aprimorar os cuidados com o seu bichinho de estimação.

Além das dicas para os pets, há também artigos sobre Jardinagem, Casa & Piscina. Contudo, o Cobasi blog ainda organiza eventos para adoção de cães e gatos em vários estados do país. E para quem fizer a adoção de um pet, pode conferir os artigos com nomes criativos para o seu cachorro ou gato.

Patas da casa

O blog Patas da Casa tem várias abas de cuidados para o seu pet, seja cachorros ou gatos. Além de artigos voltados para memes e histórias engraçadas sobre os pets, há também um menu exclusivo para os tutores de gatos e cachorros.

Para os tutores de primeira viagem, há também artigos exclusivos sobre o cuidado, a alimentação, a diversão e o adestramento para os seus bichinhos de estimação. Uma aba muito legal disponibilizada no Patas da casa é a de quizzes, onde você pode conhecer melhor o seu pet. Há também uma aba com várias tags, onde você pode tirar todas as suas dúvidas em relação aos pets.

Perfis no Instagram sobre pets

Source:https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2021/03/conheca-os-pet-influencers-que-faturam-ate-r-80-mil-por-mes.shtml

Além de vários blogs com histórias engraçadas e memes sobre os pets, também há ótimos perfis no Instagram que vão te deixar ainda mais apaixonado. Conheça alguns a seguir:

Animais fofos para desestressar – Esse perfil é composto por fotos e vídeos fofos para deixar o seu dia melhor, seja sobre algo engraçado, ou apenas sobre as atitudes dos animaizinhos. E não pense que são apenas cachorros e gatos que aparecem por lá, pois há capivaras, tigres, ursos, coelhos e mais.

Animais engraçados – Esse perfil, como o próprio nome já diz, é sobre vídeos de animais que vão te fazer morrer de rir. O perfil já está com mais de 45 mil seguidores, onde aparecem vídeos de galinhas, cavalos, macacos e até aves. Se você gosta de se divertir com os vídeos de animais, você vai adorar esse perfil.

Catioro reflexivo – Esse perfil é muito conhecido no Brasil, nele você encontra muitos memes de pets, seja cachorros, gatos, porcos, hamsters, aves e até de furão. Os vídeos e fotos da página são enviados pelos seguidores, o que torna tudo muito interessante e inédito.

DogsOf – Este perfil contém fotos e vídeos de cachorros, mostrando os melhores momentos dos bichinhos de estimação dos seguidores da página, seja ele sendo fofos, medonhos ou curiosos.

Conclusão

Source:https://blog.racon.com.br/cuidados-para-quem-tem-animais-de-estimacao-em-apartamento/

Se você ama memes de coisas engraçadas sobre pets, assim como tem a intenção de aprender mais sobre os animais, não deixe de prestigiar esses blogs. Pois neles são oferecidas muitas informações para acrescentar o seu conhecimento sobre o mundo dos pets.

Os pets são uma alegria para nossas vidas, por esse motivo, os memes de bichinhos fazem tanto sucesso. Mas além disso, nós precisamos aprender mais sobre eles para ter um cuidado maior e ficar mais anos com eles por perto.