Prefeitura informa aprovação de EIA/Rima da Ponte de Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba informou que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) obteve a aprovação do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) da ponte sobre a baía.

Os documentos foram submetidos à apreciação do Instituto Água e Terra (IAT). Os documentos foram protocolados no IAT dia 27 de setembro e têm de ser discutidos em audiências públicas. Além de fornecer cópia dos documentos “às prefeituras dos municípios abrangidos pelo empreendimento, aos representantes do Ministério Público Estadual e Federal, às bibliotecas municipais, às universidades regionais e federais e ao Conselho Municipal de Meio Ambiente”.

Para a realização da obra são necessárias a Licença Prévia (LP), a Licença de Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO). Segundo o DER, as duas últimas serão solicitadas pela empresa vencedora da licitação.

Confira nos links o EIA e o Rima da Ponte de Guaratuba.