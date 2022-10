Mundo Mágico da Leitura teve agenda cheia na Semana da Criança

Durante a semana da criança, o projeto de extensão Mundo Mágico da Leitura teve uma agenda cheia com atividades para a comunidade escolar de Matinhos. Atuando a partir do campus da UFPR o projto promove a leitura entre o público infantil com atividades como sessões de contação de histórias e dramatizações de textos literários.

E entre os dias 7/10 e 18/10, o Mundo Mágico da Leitura preparou uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças. Ao todo, mais de 600 crianças de 6 instituições de ensino e com idades de 6 meses a 5 anos foram contempladas com sessões de leitura e oficinas, que ocorreram nos períodos da manhã e da tarde para atender o maior número de crianças possível.

A agenda se iniciou no dia 7, a sexta-feira anterior à semana da data comemorativa, com as turmas do berçário até o Pré-II do CMEI Junara. No período da manhã, ocorreu uma contação de histórias e uma oficina baseadas na história “Bom dia todas as cores”, e na parte da tarde, a personagem Bruxa Zazá trouxe a história “Bruxinha invejosa” para os pequenos, junto com uma atividade de construção dos personagens da história com pintura e colagens.

Dando início na semana da criança na segunda-feira (10), as turmas do berçário ao maternal do CMEI Raquel Silvino também assistiram à contação da história “Bom dia todas as cores”. Já na terça-feira (11), foi a vez das turmas do berçário ao Pré-II do CMEI Estrela Cintilante, que recebeu as personagens Vovó Juju e Bruxa Zazá para sessões de leitura.

Para fechar a semana, a Vovó Juju e a Bruxa Zazá também visitaram as turmas do Maternal-I até o Pré-I do CMEI Sara Mesquita na quinta-feira (13). As sessões de leitura foram seguidas de oficina e de oficina sensorial sobre as histórias. Neste mesmo dia, as turmas do Maternal-I ao Pré-II do CMEI 4 de Março também receberam ações de contação de histórias e oficinas. Por fim, a programação também envolveu uma oficina prática no Centro de Referência de Assistência Social Mangue Seco no dia 18.

Com texto de Eduardo Magalhães, estudante de jornalismo e voluntário no programa. Fotos: UFPR Litoral