Morretes tem feira de sementes crioulas e mudas do Litoral

Morretes vai sediar no mês que vem uma feira de sementes e mudas naturais do litoral. O evento vai servir para compartilhar experiências e trocar as chamadas sementes crioulas.

São consideradas crioulas as sementes de variedades locais que foram utilizadas e guardadas por agricultores, durante um longo período de tempo. Diferentemente das sementes utilizadas na agricultura moderna, a semente crioula não passou por nenhuma modificação genética por meio da interferência humana.

Por serem adaptadas aos locais, elas são mais resistentes e menos dependentes de insumos externos e até de agrotóxicos. De acordo com os defensores das sementes crioulas, a maioria das variedades comerciais têm suas características selecionadas somente para alcançarem altas produtividades, e não para serem resistentes, por isso precisam de ambientes modificados pelo uso excessivo de fertilizantes químicos e agrotóxicos para produzirem.

A feira também terá troca de mudas nativas. O Litoral do Paraná fica na maior faixa contínua de Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo, mas que tem cerca de 12% de sua área original.

A Rede Sementes da Agroecologia, uma das organizadoras do evento, junto com outras instituições e a Prefeitura de Morretes, considera que sementes são todas as formas de vida utilizadas para a multiplicação de uma espécie, ou seja, grãos, tubérculos, ovos e animais, são considerados sementes e fundamentais para a manutenção da biodiversidade e a produção de alimentos. “Neste sentido, as sementes são patrimônio da humanidade e direito fundamental para a manutenção da vida”.

A Feira de Sementes e Mudas do Litoral acontece nos dias 12 e 13 de novembro, na Praça Rocha Pombo, Centro de Morretes. Terá bancas com produtos da agricultura familiar, dos povos originários e quilombolas, além de oficinas e rodas de conversa.