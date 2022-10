Celso Callegario volta assumir presidência do SindiFoz a partir de janeiro

Logística se consolidou como a segunda força econômica de Foz do Iguaçu e da tríplice fronteira

Empresário vai dirigir a entidade no triênio 2023-2025.

A chapa do empresário Celso Callegario venceu as eleições no SindiFoz (Sindicato dos Transportadores de Foz do Iguaçu e Região) e vai presidir a entidade no triênio 2023-2025. Callegario é diretor efetivo da Frestanpar (Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná) e assume o sindicato a partir de janeiro de 2023. “Temos um grande desafio pela frente que é a instalação do novo porto seco, antes vamos ampliar o estacionamento atual, e o Celso Callegario tem experiência e a capacidade de defender o setor de logística nos próximos três anos”, disse o atual presidente do SindiFoz, Rodrigo Ghellere.

O trabalho da atual administração nos últimos três, segundo Ghellere, colocou a logística como uma força econômica da tríplice fronteira, em especial, em Foz do Iguaçu. “Hoje a tríplice fronteira e a cidade reconhecem a importância da logística no desenvolvimento e no crescimento da região. Recolhemos mais de R$ 175 milhões em impostos, movimentamos mais de 180 mil cargas anuais e US$ 5 bilhões (R$ 25 bilhões). Turismo, logística e comércio formam o vetor econômico de Foz do Iguaçu”, disse.

“Vamos ter quatro modais – rodoviário, ferroviário, aéreo e aquaviário – que vão trazer maior velocidade no transporte de mercadorias. Isso traz novos investimentos no setor, o turismo acaba ganhando, a cidade como um todo, a tríplice fronteira, o que inclui Santa Terezinha, Itaipu, Ciudad del Este, Presidente Franco, Puerto Iguazú que vão receber investimentos numa ordem gigantesca”, disse Ghellere.

“O Celso Callegario é do ramo de transporte há nos na tríplice fronteira, já foi presidente e retorna para mais uma gestão à frente do SindiFoz. Callegario tem grande apoio da Fetranspar, presidida pelo coronel Malucelli, um grande amigo do transporte no Paraná”, completa.

A nova direção do SindiFoz é composta por Celso Callegario (presidente), Claudio Eduardo Martins (vice-presidente), Alberto José Dieger (diretor financeiro). Diretores efetivos: Celito Callegario, Juliana dos Santos e Bruno Felipe Bianchi. Diretores suplentes: José Enor de Oliveira, Nilson Antônio Balestreri, Sirlete Viviane Simom. Conselho Fiscal: Gabriel Luiz Merer, Luiz Fernando Lonelli Pastorini e Leila Regina Callegario.