Morretes realiza mutirão de oftalmologia humana e canina

A Prefeitura de Morretes promove, neste final de semana, sábado e domingo (22 e 23), um mutirão de oftalmologia humana e canina.

O projeto é uma iniciativa da Universidade Federal do Paraná com a contribuição da Secretaria Municipal de Saúde.

A ação é o início do projeto Manejo Populacional de Animais Domésticos que o município está implantando. Serão realizados exames para investigação de zoonoses, exames oftalmológicos de humanos e cães, coletas de sangue das pessoas e dos cães e vacinação e vermifugação de cães.

O projeto aplica a camada Saúde Única, que trata da saúde humana, saúde animal e saúde ambiental de uma forma conjunta. A política leva em conta que muitas doenças são transmitidas entre as pessoas e os animais em ambientes.

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou o Serviço de Medicina Veterinária do Coletivo no município, que conta com uma médica veterinária para atuar na Saúde Única e promover mutirões de vacinação, castração, fiscalização de maus-tratos, educação em saúde e guarda responsável.

O mutirão de oftalmologia humana e canina será realizado no Educandário Santo Antônio, Rua Coronel Modesto, 112, Centro (ao lado da Igreja Matriz Nossa Senhora do Porto). O horário de atendimento será das 9h às 12h e das 13h às 17h, no sábado (22) e domingo (23) de outubro.

Serão disponibilizadas 200 vagas para cadastro das pessoas e 200 para cadastro dos animais. Os atendimentos serão por ordem de chegada, a pessoa recebe uma senha e aguarda ser chamada.

Para se inscrever, deve ser feito o cadastro no link: https://forms.gle/dzRke5RszUPC3CKq5

Castração – O Projeto de Castração de Cães e Gatos em Morretes está em processo de organização. A previsão é que aconteça um mutirão no final de novembro.

As pessoas que tiverem interesse em castrar seus animais devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para cadastro dos animais. O número de contato é (41) 93500-9541.