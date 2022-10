Evento marca encerramento de etapa da engorda na orla de Matinhos

Acontece nesta quarta-feira (19) o evento oficial de encerramento das obras de engordamento da faixa de areia das praias de Matinhos.

A solenidade contará com a presença do secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Everton Souza, e do prefeito Zé da Ecler.

Segundo a prefeitura, a dragagem, que teve início no dia 25 de junho, terminou antes do previsto. “Com a conclusão dos trabalhos, que estava inicialmente planejada para o próximo mês, a draga Galileo Galilei deixa a costa paranaense”, informou.

A autotransportadora de sucção e arrasto fez as obras de dragagem ao longo de 6,3 quilômetros de extensão, do Canal da Avenida Paraná até o Balneário Flórida. O trajeto estava previsto no projeto executivo elaborado pelo Instituto Água e Terra.

Com a dragagem, foi possível o alargamento da faixa de areia em até 100 metros de largura. O trabalho integra as intervenções a serem realizadas, com o objetivo de minimizar os impactos causados pelas cheias e maré alta ao longo de décadas.

O encerramento oficial das obras de dragagem está marcado para às 10h, na Avenida Beira Mar, esquina com Rua das Orquídeas, no Balneário Flórida.

Até 2024 – As obras de recuperação da orla de Matinhos têm previsão de serem executadas até o segundo semestre de 2024, informa a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e Turismo.

Além da engorda da faixa de areia por meio de aterro hidráulico, serão construídas estruturas marítimas semirrígidas, obras em canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem, e revitalização urbanística da praia e da calçada com o plantio de árvores nativas.

A engorda da faixa da areia já foi feita em mais de 5 km nos balneários e na praia de Caiobá. Ao todo, serão 6,3 km de alargamento, obra que deve ser finalizada ainda neste mês. A utilização pública da praia deve ser liberada somente após a estabilização da areia, porém a prática de surf já está liberada.

A construção do espigão no Pico de Matinhos encontra-se na faixa de 50% de conclusão e os guias-correntes no Canal da Avenida Paraná, na orla, estão em 5% de obras. Além disso, as intervenções urbanísticas em Caiobá já começaram, com 60% das ações previstas já concluídas.

Fontes: Prefeitura de Matinhos e Secretaria de Estado Desenvolvimento Sustentável e Turismo