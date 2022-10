Termina a etapa da dragagem de areia na orla de Matinhos

Fotos: Ari Dias/AEN

O Governo do Estado realizou, nesta quarta-feira (19), um evento para marcar o fim da etapa de dragagem de areia na obra do engordamento da praia.

A praia foi alargada em até 100 metros em uma extensão de 6,3 quilômetros (do Canal da Avenida Paraná até o Balneário Flórida). A engorda da praia é uma das etapas do Projeto de Recuperação da Orla de Matinhos, com investimento total de R$ 314,9 milhões.

A conclusão do serviço estava prevista para o próximo mês, de acordo com o cronograma elaborado pelo Instituto Água e Terra (IAT). Ao todo, foram depositados 3 milhões de metros cúbicos de areia, retirados do fundo do mar pela draga Galileo Galilei. O volume é equivalente a 220 mil caminhões.

ENGORDA – Para o serviço de engorda foi utilizada uma embarcação com autotransportadora de sucção e arrasto. Este tipo de equipamento possui cisterna e propulsão própria, o que permite sua navegação até a chamada jazida de empréstimo, onde ela draga a areia, deposita em sua cisterna e, em seguida, manda o material pela tubulação, que está submersa e permanece em posição dinâmica para recalcar a areia até a praia, onde os tratores fazem o espalhamento na parte seca.

Acomodando 32 pessoas, a draga tem capacidade de 18 mil metros cúbicos em sua cisterna, e pesa em torno de 31,2 mil toneladas. Seu comprimento é de 166 metros, com potência de bomba de 3,4 mil KW ao arrastar e 14 mil KW ao descarregar. Na parte submersa, o próprio movimento das ondas se encarrega de fazer o espalhamento da areia.

Nos balneários, foram recuperados 4,5 quilômetros de faixa de areia. Já na praia de Caiobá, entre o Canal da Avenida Paraná e o Pico de Matinhos, a praia ficou mais larga em 1,8 quilômetro e, neste trecho, já foi liberada para uso público. A areia nos balneários será liberada para a população após sua estabilização.

OUTRAS FRENTES – O “Projeto de Recuperação da Orla de Matinhos” também inclui obras de macro e microdrenagem para minimizar os impactos causados pelos efeitos de ressacas, maré alta e enchentes, que também atingem bairros distantes da praia. Na orla serão construídos dois guias-correntes (Canal da Avenida Paraná e Canal do Rio Matinhos), dois headlands (Balneários Riviera e Flórida) e um espigão (Praia Brava, na altura do Pico de Matinhos). Também haverá paisagismo e o replantio da vegetação nativa.

Pela dimensão das obras, o diretor de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do IAT, José Luiz Scroccaro, ressalta que o projeto completo ficará pronto em 2024. “Temos a micro e a macrodrenagem já iniciadas no Canal da Avenida Paraná, com 300 metros concluídos, e dessa altura até o Pico de Matinhos estão em andamento as obras urbanísticas, com ciclovia, pista de caminha e corrida, e acessibilidade. Queremos deixar esse trecho pronto para essa temporada também”, afirmou.