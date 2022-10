Canoísta que realiza expedição de 8.000 km faz palestra em Guaratuba

Publicação do Instagram @expediçãooiapoquechui (foto: Rafael Damasceno / Paranaguá)

O canoísta Adelson Rodrigues chegou em Guaratuba na manhã desta terça-feira (18) e hoje faz uma palestra sobre a expedição “do Oiapoque ao Chuí”.

Aos 60 anos, no mês de fevereiro ele iniciou o desafio de percorrer toda a costa brasileira, entre o extremo norte do país, no Amapá, e a localidade mais meridional do Brasil, no Rio Grande do Sul. São cerca de 8.000 quilômetros a remo em um pequeno caiaque oceânico.

Rodrigues já esteve em Paranaguá e sua última parada tinha sido em Pontal do Paraná. A chegada em Guaratuba foi transmitida ao vivo pela TV Guaratuba, com narração do vereador e estudioso da natureza Fabiano da Caieiras.

O canoísta vai contar sua aventura e conversar com o público a partir das 18h30 no Restaurante San Remo, em Caieiras. Nesta quarta-feira, ele esteve junto com membros do Instituto Guaju, visitando alguns pontos da baía de Guaratuba e avistou os guarás, ave símbolo da cidade.

Na expedição, o atleta rema em média de 30 km/dia durante cinco ou seis horas, dependendo das condições climáticas. Nas paradas, ela conhece as cidades litorâneas e ministra palestras sobre a aventura.

A expedição está sendo contada nas redes sociais e vai se transformar em um livro, o terceiro de Adelson Rodrigues com narrativas de desafios.

Saiba mais:

Instagram: @expedicaooiapoquechui

Youtube: Adelson Carneiro Rodrigues