Maior fábrica de painéis solares do Brasil será inaugurada em Cascavel

A maior fábrica nacional de painéis solares fotovoltaicos do Brasil será inaugurada nesta sexta-feira (21). em Cascavel, com a presença esperada do governador Ratinho Junior.

Com investimento total de R$ 220 milhões, a Sengi Solar vai gerar mais de 1.500 postos de trabalho, diretos e indiretos, além de estimular a economia dessa região do oeste do Paraná.

A fábrica conta com equipamentos automatizados de última geração e tem uma capacidade produtiva de 3.600 módulos por dia ou 500MWp por ano. Essa capacidade da indústria representa 63GWh/ano de geração de energia limpa em painéis fotovoltaicos produzidos pela nova unidade.

Contando com engenharia de produto nacional e filosofia orientada à pesquisa e inovação, a Sengi Solar desenvolveu uma linha de produtos de alta eficiência e durabilidade, que englobam diferentes tipos de aplicações em cenários de geração distribuída e centralizada brasileira.

Os módulos fotovoltaicos são manufaturados com insumos provenientes de fornecedores de classe global em um processo rápido, preciso e rigoroso. Onde o cliente e a qualidade final são prioridades.

Os impactos da adição dessa nova planta não se limitam apenas em aumento de mão de obra, transferência de tecnologia e inclusão de produtos de geração de energia renováveis no Brasil. Mas também em um processo de reindustrialização nacional com foco em produtos do futuro.

O Grupo Tangipar, controlador da nova unidade, acredita que o aumento da demanda por insumos industrializados na cadeia de módulos solares viabilizará novas fábricas vinculadas à cadeia de suprimentos do silício, vidro, polímeros e metalurgia. Revitalizando o potencial industrial tão conhecido pelos brasileiros.

A nova unidade industrial do grupo paranaense, que tem inserção internacional e faturamento anual próximo a R$ 3 bilhões, vai ampliar a oferta de produtos de energia renováveis de alta tecnologia, expandindo os níveis de qualidade e atendimento no mercado nacional.

Além do governador, a inauguração deve contar com a presença de autoridades locais, regionais e nacionais, além de representantes do setor produtivo, como construtoras, incorporadoras, empresas de material elétrico e indústrias da cadeia de fornecedores, entre outros. As diretorias da Sengi Solar e do Grupo Tangipar, que reúne mais de 15 empresas, darão mais detalhes sobre novos investimentos, geração de empregos e do crescimento do mercado de energia solar no Brasil.

O evento oficial de inauguração começa a partir das 19h, na própria unidade fabril em Cascavel. Neste mesmo dia, a partir das 13h, será possível realizar uma visita guiada às instalações de toda a fábrica. A inauguração contará com um cerimonial solene e encerrada com um show do cantor Daniel.