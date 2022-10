1ª Feira de Troca na Semana do Lixo Zero de Guaratuba acontece neste sábado

Acontece neste sábado (22), no Terminal Turístico Pesqueiro de Guaratuba, ao lado da Praça dos Namorados, 1ª Feira de Troca na Semana do Lixo Zero.

Das 15h às 18h, qualquer pessoa pode chegar à feira, entregar seus itens para triagem, receber um ticket por “item” (moeda de troca), e escolher sua troca.

Cada 1 “item” será trocado por outro 1 “item”. Serão aceitos para troca roupas e calçados em bom estado, brinquedos, livros, objetos decorativos, entre outros itens. Não serão aceitos produtos alimentícios.

O evento é uma iniciativa do movimento Lixo Zero e da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, com apoio da Secretaria do Meio Ambiente. Faz parte da campanha nacional do Lixo Zero, que acontece sempre na última semana de outubro.

Em Guaratuba, no ano passado, a Lei 1.899 instituiu a Semana Lixo Zero no município, com objetivo proporcionar discussão e conscientização sobre a temática dos resíduos sólidos, incentivar o consumo consciente, propor soluções para a redução, reutilização, reciclagem, compostagem e não geração de resíduos sólidos, promover ações educativas e de conscientização sobre a temática.