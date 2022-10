Festival das Cataratas: caravanas de todo Brasil se mobilizam para o evento

Foto: Jean Pavão/Festival das Cataratas

Profissionais do trade turístico nacional já estão se mobilizando para o 17º Festival das Cataratas. O evento – que é considerado um dos mais importantes do turismo nacional – ocorre em Foz do Iguaçu nos dias 30 de novembro e 1º e 2 de dezembro, simultaneamente com o 16º Fórum Internacional de Turismo do Iguassu. Os municípios do Litoral do Paraná costumam ter presença destacada nos eventos.

As inscrições já podem ser efetuadas pelo site www.festivaldascataratas.com, com direito à gratuidade para agentes de viagens e operadores de turismo devidamente inseridos no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur).

Para facilitar o transporte desses profissionais, a organização do evento já tem 15 caravanas confirmadas. Confira as rotas e saiba mais informações pelo e-mail caravanas@festivaldascataratas.com.

• Rio de Janeiro / Cabo Frio

• Guarulhos

• Mato Grosso

• Ribeirão Preto x São José do Rio Preto (SP)

• Londrina (PR)

• Maringá (PR)

• Balneário Camboriú (SC)

• Porto Alegre – Lajeado (RS)

• Chapecó (SC)

• Porto Alegre/Caxias/Passo Fundo (RS)

• Assunção (Paraguai)

Alguns atrativos da Terra das Cataratas irão oferecer isenções durante o período estendido do Festival das Cataratas. Para ter acesso ao benefício, basta apresentar o crachá na visita.

O Festival das Cataratas é organizado pela De Angeli Eventos & Empreendimentos, com patrocínio da CNC, Fecomércio PR, Confederação Nacional do Comércio (CNC) e parceria estratégica do Visit Iguassu, COMTUR, ABEOC, Braztoa e Ministério do Turismo.