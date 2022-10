Confira o Edital 026/2022 com com as notas e a classificação final do Concurso Público do Município de Guaratuba, referente ao Edital 001/2022.

Ainda está em andamento o Concurso Público do Edital 002/2022, que tem provas práticas, físicas e de títulos.

Confira o edital no link ou no site da Unioeste