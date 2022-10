IAT autoriza recuperação da estrada no Morro Grande – Descoberto

O Instituto Água e Terra (IAT), por meio do Escritório Regional de Paranaguá, emitiu a autorização ambiental para a execução de obras emergenciais de recuperação do trecho inicial da estrada que liga as localidades rurais de Morro Grande e Descoberto, em Guaratuba.

O local tem um ponto de inclinação que desmoronou no mês de agosto e oferece risco permanente de deslizamento, tendo sido interditado várias vezes.

O projeto foi entregue pela prefeitura nesta quinta-feira (20), após recomendações do órgão ambiental. O IAT realizou uma força-tarefa para analisar, em caráter emergencial, o projeto, tendo em vista a situação de calamidade que impacta a vida dos moradores da região.

A recuperação será em um trecho de 1 km, com a correção dos greides (inclinação vertical do eixo da estrada) que ofereçam risco ao tráfego de veículos leves e pesados. As ações não contemplam aspectos de segurança das intervenções, estando restrita a aspectos ambientais.

As intervenções devem seguir o que determina a autorização ambiental, respeitando todas as exigências de proteção ao meio ambiente e, se houver necessidade, o IAT poderá solicitar novas adequações e melhorias que não constam nesta autorização.

Após o término da obra, a prefeitura deverá apresentar o laudo de conclusão, acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica.