Semana Lixo Zero tem eventos em Pontal do Paraná e Guaratuba

Semana Lixo Zero tem eventos em Pontal do Paraná e Guaratuba

Diversas cidades do Litoral realizam eventos da Semana Lixo Zero, que acontece em todo o Brasil e na América Latina. No Paraná, a semana virou lei por iniciativa do deputado estadual Goura Nataraj (PDT).

Em Pontal do Paraná, os eventos começaram na sexta-feir a(21. No domingo (23) o Projeto Guaraguaçu Lixo Zero, que pretende tornar a comunidade um exemplo na destinação de resíduos. Hoje à tarde tem a assinatura de um termo de compromisso com o vereador Marcos Rocha (PDT) como representante Lixo Zero. Ele é o autor do projeto de lei que criou a Semana Lixo Zero em Pontal.

A programação segue durante a semana na cidade. Amanhã, terça-feira (25), tem sensibilização dos funcionários na sede da Prefeitura, que fica em Praia de Leste. Na quarta-feira, acontece uma visita no barracão de triagem de resíduos sólidos da Associação Municipal dos Coletores de Resíduos Sólidos, que tem ajudado a prefeitura a manter as praias e a cidade limpa.

A semana termina com dois mutirões de limpeza. Na sexta (28), será feita a Limpeza do Rio Guaraguaçu, às 14h. No sábado (29), das 9h às 12h, a Eco Pontal promoverá um evento com a temática “Lixo Fora D’água”, com limpeza das praias nos balneários Carmery e Olho D’água.

Em Guaratuba, a semana começou no sábado (22), com a 1ª Feira de Troca, no Terminal Turístico Pesqueiro, para incentivar o consumo consciente e a reutilização. Haverá palestras nas escolas públicas, mutirão de limpeza e diversos eventos.

O ponto alto em Guaratuba será a I Conferência Lixo Zero “Fala Aí Coletor!”, que acontece na quarta-feira, dia 26, a partir das 18 horas, na Câmara Municipal.

Quem explica o que é a conferência é o coordenador de projetos da ONG ambientalista Instituto Guaju e autor do projeto de lei que criou a Semana Lixo Zero em Guaratuba, o vereador Fabiano Cecílio (PSD):

“O objetivo principal da ‘Conferência Fala Aí Coletor’ é valorizar os trabalhadores engajados nas questões relacionadas aos resíduos, aí contando os varredores, coletores, trabalhadores da usina de reciclagem Acamares e trabalhadores da coleta nos caminhões para que se motivem a contar suas histórias de vida. Juntos eles vão criar a “Carta ao Cidadão de Atitude”, colocando no papel suas percepções de como podemos contribuir para a qualidade de vida e segurança dos trabalhadores, com gestos práticos e diários.”

Em Paranaguá, em uma iniciativa isolada, o Movimento Lixo Zero promove amanhã, no Espaço Girassol, uma aula de “mão na terra” com as crianças. Os adultos também vão aprender como produzir composteira doméstica e conhecer o trabalho de produção de mudas orgânicas para distribuir na comunidade. O Espaço Girassol fica na rua Roma, nº 108, no Parque Agari. Também são esperadas ações do Coletivo Lixo Zero de Morretes, que ainda não forma confirmadas.

A Programação Completa da Semana Lixo Zero Paraná está no site oficial do evento:

https://lixozeroparana.wixsite.com/meusite