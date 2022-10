Crianças de Matinhos, Guaratuba e Pontal conhecem o Bumba-meu-boi

Com o objetivo de proporcionar aos alunos de escolas públicas a vivência de uma típica manifestação folclórica do Brasil, o Projeto Levanta Boi promove a apresentação do espetáculo Boi Bolé (inspirado nas tradições do Bumba-meu-boi, ou Boi-de-mamão) e oficinas para estudantes das escolas municipais de dez cidades do Paraná.

O espetáculo será realizado hoje, às 10h30, na Escola Municipal Luiz Carlos dos Santos, em Matinhos, e, quinta-feira (27), na Escola Municipal Juraci Luiza Pereira Correa, em Guaratuba. Em Pontal do Paraná, a atividade acontece no dia 11 de novembro.

A iniciativa conta com o patrocínio da Copel e apoio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura – Profice e também está passando por escolas em Mandirituba, Lapa, Campina Grande do Sul, Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Campo Magro e Palmeira. As atividades promovidas pela Parabolé Educação e Cultura – núcleo de criação e desenvolvimento em arte-educação – serão divididas entre oficinas e apresentação.

Por meio de oficinas de música e de teatro, o Projeto Levanta Boi prepara as crianças para realizarem uma grande apresentação inspirada nas narrativas populares que fazem parte do bumba-meu-boi. “Com o projeto, é possível oportunizar às crianças momentos de ludicidade e produção de conhecimento, por meio do contato com conteúdos de grande relevância cultural”, afirma Nélio Spréa, idealizador do projeto.

Além de promover um espaço de múltiplas aprendizagens, a ação destaca a cultura popular e, em especial, os folguedos folclóricos brasileiros. “Nós queremos proporcionar a alunos de escolas públicas a vivência de uma típica manifestação folclórica de nosso país, conhecendo elementos centrais de sua história, seu significado e tendo uma experiência viva de sua realização”, relata Nélio.

Como funcionam as oficinas e apresentação

As ações se dividem em duas modalidades: oficinas (antes do recreio) e apresentação (após o recreio). As oficinas duram 50 minutos e promovem a imersão da criança na construção do Folguedo do Boi.

Duas turmas de até 30 crianças do 4º ou do 5º ano participam desta etapa, sendo que uma turma faz a oficina de música e, a outra, a oficina de teatro. Por meio de brincadeiras e exercícios musicais e teatrais, as oficinas preparam as crianças para participarem da apresentação.

A apresentação dura 45 minutos e é realizada para toda a escola. Ela é conduzida pelos arte-educadores do projeto e conta com a participação das crianças envolvidas nas duas oficinas.

O Bumba-meu-boi

O “Bumba-meu-boi” é um folguedo popular brasileiro que encontra expressão em quase todas as regiões do país. Possui influências europeias, africanas, ameríndias e sua estrutura, seus assuntos, seus tipos são caracteristicamente brasileiros.

Envolvidas na trama cênica e cantando, as crianças descobrem a riqueza deste tipo de manifestação artística e experimentam as possibilidades de improvisação que a própria estrutura do folguedo sugere.

Expressão, comunicação, concentração e criatividade são competências que as ações deste projeto suscitam. Elas ajudam também a promover a retomada de valores indispensáveis para a convivência em grupo, como o respeito mútuo, a solidariedade e a organização necessárias à construção de um bem coletivo.

Sobre a Parabolé

A Parabolé é um núcleo de criação e desenvolvimento em arte-educação. Está em atividade desde 2008 e já produziu mais de 60 projetos culturais, 20 espetáculos, 16 CDs, 13 livros, 3 filmes, 2 séries televisivas infantis e diversas oficinas.

É composta por artistas-educadores que se dedicam à criação e à formação artística por meio da literatura, da música e da pesquisa em cultura popular brasileira. Valendo-se da integração de diversas linguagens artísticas, o grupo idealiza e desenvolve projetos culturais que apresentam interesse educacional e social. Intervindo no cotidiano das instituições de forma criativa e estreitando o laço entre os campos da cultura e da educação, a Parabolé é reconhecida atualmente como uma empresa altamente profissional, cumpridora do seu papel social, respeitada pela originalidade e alcance de suas ações.