UFPR realiza XI Feira Regional de Ciências do Litoral Paranaense

O Programa de Extensão LabMóvel convida todas e todos a participarem da XI Feira Regional de Ciências do Litoral do Paraná, que acontecerá na Praça da Juçara (entre blocos) da UFPR Litoral, em Matinhos, de hoje (terça, 25) a quinta (27).

O tema dessa edição é “Bicentenário da Independência: 200 anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil”, tema também da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).

A XI Feira Regional de Ciências do Litoral do Paraná incentiva a busca pelo conhecimento e a integração entre os vários níveis de ensino, em particular mobilizando o interesse para as áreas das Ciências e a sua divulgação.

O LabMóvel, do Setor Litoral da UFPR, desenvolve, ao longo do ano, diversas ações com o objetivo de incentivar a criatividade, a reflexão e a criticidade em estudantes da Educação Básica através do desenvolvimento de projetos nas diferentes áreas da Ciência, a fim de aproximar e de desmistificar a Ciência na região litorânea. Um dos meios pelos quais faz isso é através do estímulo dos estudantes a participarem da Feira Regional de Ciências que se realizará com a apresentação dos trabalhos dos estudantes dos níveis Ensino Fundamental séries finais (6° a 9°ano), Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) coordenada pela UFPR Litoral e pelo programa de Extensão LabMóvel.

Nessa edição da feira haverá apresentação de trabalhos, teatro científico (no encerramento) e cursos para toda a comunidade do litoral!

Mais informações estão disponíveis em: http://www.labmovel.ufpr.br/feira-de-ciencias/2022-2/