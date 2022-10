Prefeitura de Pontal chama atenção de empresários para licitações

A Prefeitura de Pontal do Paraná abriu quatro novas licitações e está divulgando nas redes sociais, com um chamado para os empresários, principalmente da cidade, participarem.

“Se você é empresário e gostaria de participar, entre em contato com a Sala do Empreendedor através do número (Whatsapp): (41) 93500 7977”, informa o Departamento de Comunicação Social no Facebook, Instagram e no site do Município.

As licitações são de aluguel de ambulância, limpeza de canais, construção de passarela na praia e reforma do prédio do Cras.