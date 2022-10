Como funcionam as apostas em luta livre?

Pouco se fala de um dos mercados mais atrativos para apostadores esportivos em todo o mundo, além dos mercado de criptomoedas hoje, é das apostas em lutas livres. Um mercado já estabelecido em países do primeiro mundo, como Estados Unidos, as lutas livres também podem ser uma boa opção para apostadores brasileiros que querem fazer um rendimento a mais durante suas apostas. É uma aposta para o próximo ano nas casas esportivas.

Cada vez mais a luta livre tem se expandido para além do seu mercado tradicional e conquistando novos fãs ao redor do mundo. A série da Glow da NetFlix e Heels da Starz mostram o interesse cada vez maior do público nessa modalidade que até pouco tempo atrás estava restrita aos mercados americanos.

Agora, a popularidade das lutas livres entre apostadores se tornou tamanho que é possível fazer apostas utilizando até mesmo criptomoedas. Sim, é possível comprar Dogecoin e apostar em um evento de luta livre. Se vencer, muitas casas de apostas prometem o pagamento na mesma criptomoeda ou até mesmo na criptomoeda que você preferir.

Essa é uma das muitas vantagens de apostar em um estilo de luta que está conectado ao mercado de criptomoedas e outros mercados mais tecnológicos. Mas para quem ainda desconhece essa modalidade de apostas, fazer uma aposta usando criptomoedas ou outro tipo de pagamento, pode parecer confuso. Aí vão algumas dicas para quem quer apostar em lutas livres. Chegou a hora de consultar sobre Dogecoin preço para iniciar suas apostas.

Palpite no vencedor

Como o próprio nome da aposta já define, essa é aquela aposta que o apostador faz quanto tem certeza sobre o lutador que vai vencer a luta. Assim como em outros esportes como o futebol, no wrestling ou luta livre, também há um vencedor e um perdedor. Ao apito final, se o vencedor conseguir nocautear o perdedor, ou vencer por pontos (o que é muito difícil), a disputa chega ao fim e é declarado o vencedor.

Claro que há diversas formas dessa luta acabar, e cada uma delas também pode ser uma aposta específica, a depender da casa de apostas em que você está operando. Alguns exemplos de como a disputa de luta livre pode acabar:

Contagem

Nocaute

Desqualificação

Perde

Em qualquer um desses casos, o resultado sempre será o mesmo, vitória de um e derrota do outro. Em alguns eventos de luta livre pode haver outras formas da luta acabar, a depender de como os produtores decidem antes do final da parte, como por exemplo, se algum lutador gritar ou o público o vaiar.

Manutenção do cinturão

Outro palpite que é muito feito em casas de apostas com opção de apostas em luta livre é a de quem vai manter o cinturão. Afinal, uma luta livre sempre é um show com vários atos até o ato final, a defesa do cinturão. É a disputa pelo título que movimenta os fãs em torno da luta e faz com que os eventos sejam um sucesso de público e de renda em vários estados americanos.

Se você está cogitando fazer uma aposta conservador, importante dizer que na luta livre a aposta na manutenção do cinturão é bem complicada, porque tudo vai depender de como os produtores definirão como será o show da noite. Pode ser que, para criar uma narrativa mais interessante, algum lutador favorito está fadado à derrota e a perda do cinturão. Por isso, essa é uma aposta arriscada.

Quase queda

Quem acompanha o universo da luta livre sabe que ele é repleto de reviravoltas complexas e emocionantes. Em um determinado momento, o lutador favorito está por cima, prestes a levar a vitória, mas no segundo seguinte, ele pode ser derrotado e ir à loja. Tudo isso gera uma frenesi entre os espectadores é o ingrediente principal que faz da luta livre um esporte tão apaixonante.

As casas de apostas, de olho nessa movimentação, acabam por criar tipos de apostas relacionados a essas mudanças repentinas. É o caso da quase queda, uma aposta no lutar que irá à lona mas não ficará caído até à contagem final de três. Se o lutador que você apostar, cair na lona e se levantar antes da contagem final, isso quer dizer que sua aposta foi certeira.