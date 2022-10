Clube militar de Foz do Iguaçu ameaça suspender até festa de aniversário em caso de ‘troca de governo’

Mais um caso de assédio eleitoral. O presidente do Gresfi (Gremio Esportivo e Social de Foz do Iguacu), Claudinei Marcos da Costa, afirma em mensagem aos associados que em caso de troca de governo, o clube deve suspender a ampliação e a festa de aniversário. O Gresfi, criado na década de 60, é o clube dos suboficiais, subtenentes e sargentos das forças armadas em Foz do Iguaçu e, atualmente, tem muitos civis entre os sócios.

“Olá! Dia 30 de outubro será decisivo para o destino do País e do nosso clube. Caso ocorra troca de governo, por questão de responsabilidade e cautela, suspenderemos nossos investimentos na ampliação e a festa de aniversário do clube no dia 15 de novembro poderá não ocorrer”, diz Costa em mensagem no grupo de Whatsapp dos associados.

Costa é contra a troca de governo, de Jair Bolsonaro (PL) por Lula (PT), porque alega que investidores (não aponta quais) poderiam interromper as negociações para o desenvolvimento do clube. “Três grandes negociações para o desenvolvimento do clube também poderão não ocorrer por decisões dos investidores que possivelmente sentem receio quanto ao que poderá ocorrer com a economia do Brasil”.

“Transmito essas informações para que todos associados e dependentes fiquem cientes do que poderá acontecer”, ameaça.

Segundo fonte do Correio, o caso foi denunciado à Justiça e ao Ministério Público Eleitoral.

Outro lado – O Correio do Litoral busca contato com Claudinei Marcos da Costa. Através de um intermediário que o informou da publicação, ele apenas contestou um detalhe: “Pede para corrigir. Não somos um clube militar. Somos uma associação de direito civil, dirigida por graduados do Exército, Marinha e Aeronáutica”, disse.