Presidente do Gresfi diz que foi mal interpretado sobre ‘mudança de governo’

O presidente do Gresfi (Grêmio Esportivo e Social de Foz do Iguaçu), Claudinei Marcos da Costa, que afirmou aos associados que em caso de troca de governo, o clube deve suspender a ampliação e a festa de aniversário.

Em mensagem ao Correio do Litoral, ele diz que foi mal interpretado e que “em toda possível troca de governo, investidores ficam cautelosos”. Ele diz ainda que “que a esmagadora maioria do grupo compreendeu” e que “algumas pessoas interpretaram de forma errônea”.

O Correio conversou com uma destas pessoas que questionou a mensagem do presidente e afirmou que ele depois mudou a configuração do grupo para as pessoas não comentem suas declarações.

Leia a íntegra da mensagem enviada ao Correio:

“Sou o representante de uma associação civil de direito privado. No próximo dia 15 o clube completará 55 anos da fusão de outras três entidades que o originou. Poderá ser o 3º ano de realização deste evento comemorativo.

Nossas arrecadações, são provenientes de contribuições, aluguéis, eventos e negociações imobiliárias. As nossas despesas operacionais são custeadas pelas contribuições e os investimentos pelas outras fontes citadas. A gratuidade do evento de aniversário do Clube, para o associado, depende da situação financeira do clube.

Portanto, negociações externas são importantes.

Como em toda possível troca de governo, investidores ficam cautelosos.

Sendo assim, como existe essa possibilidade, foi dito que esperariam para tomarem decisões. Ex: Aguardar a nomeação dos Ministros. Porém esses detalhes não caberia colocar em um grupo fechado e privado do nosso clube.

No entanto, algumas pessoas interpretaram de forma errônea.

A mensagem teve o intuito de apresentar uma realidade vivida pelo clube motivada pelas eleições. A iniciativa buscou a transparência, mas infelizmente fui mal interpretado por alguns participantes desse grupo, que cabe ressaltar, é privado.

Como foi feito um print, apenas de uma parte da conversa, não foi possível verificar que a esmagadora maioria do grupo compreendeu.”

O print da mensagem:

