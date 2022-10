Pontal do Paraná promove campanha para emplacamento de veículos

A campanha “Minha Placa é Daqui!” busca incentivar os proprietários de veículo a transferirem o licenciamento para o município.

“Você sabia que transferindo a sua placa veicular para nossa cidade, você pode ter um ressarcimento de até 100%?”, divulga a prefeitura nas redes sociais. O benefício existe desde 2015, por lei e decreto do município.

“Compareça ao Posto Avançado do Detran em Pontal do Paraná que fica localizado na Rod. PR 412, n° 5807 – Balneário Ipanema, para solicitar a transferência do emplacamento do seu veículo”, informa.

A vantagem para o município é o aumento nos recursos do IPVA. O Imposto sobre propriedade de veículos automotores é um tipo de tributo de competência estadual, no entanto, 50% da arrecadação vai para o município em que o veículo for licenciado.

“É benefício revertido para todos”, diz a prefeitura.