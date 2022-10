Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu começa em 1º de dezembro

Novidade deste ano será o circuito natalino das avenidas Schimmelpfeng e Cataratas que terão iluminação e decoração especiais num trajeto de 15 quilômetros

Na próxima semana, a Itaipu Binacional, a prefeitura e o SindHotéis devem lançar a terceira edição do Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu. Neste ano, com iluminação cênica e espetáculos para moradores e turistas, a programação vai se estender do Gramadão da Vila A, Praça da Paz, Praça do Mitre, Avenida Jorge Schimmelpfeng e Avenida das Cataratas.

A Itaipu ficará responsável pelo natal no Gramadão que prevê nova decoração e espetáculos musicais e danças, entre outras intervenções cênicas. Segundo a comunicação da binacional, a programação começa no dia 1º de dezembro e segue por todo o mês. No local terá ainda um posto de arrecadação de alimentos de forma voluntária e não haverá qualquer cobrança de ingresso.

A binacional ainda afirmou que não fechou os custos de sua programação, mas a reportagem apurou que deve ficar na casa dos R$ 3,5 milhões. No total, o custo de todo o natal deve ultrapassar os R$ 4,5 milhões.

Novo circuito

O SindHotéis, Fundo Iguaçu, Núcleo da Avenida Brasil e outras empresas do setor farão a decoração do natal, entre outras atividades, na Praça do Mitre, na Avenida Jorge Schimmelpfeng e Avenida das Cataratas. Os hotéis e outros atrativos da avenida também terão iluminação e decoração especiais. “Vai ser um grande natal com árvores gigantes, pinheiros luminosos, palmeiras, colunas, arcos pingentes, portal para fotos, túneis, postes, caixas de presente, pergolados e totens”, disse Marcelo Martini, presidente.

O orçamento e plano de natal no circuito Schimmelpfeng-Cataratas foram aprovados nesta quarta-feira, 26, pelas empresas, o Fundo Iguassu e a Itaipu Binacional. “É um circuito de 15 quilômetros que inclui a Praça do Mitre e intervenções nos trevos do Boicy, do acesso à Argentina, do aeroporto internacional e no portão do Parque Nacional do Iguaçu”, disse.

Martini não apontou o custo da empreitada que deve passar dos R$ 500 mil – 80% dos recursos serão do SindHotéis, Fundo Iguaçu e das empresas instaladas nas avenidas e o restante pela binacional. “Os hotéis, bares, restaurantes, atrativos e o shopping serão decorados com iluminação especial e jogos de luzes”.

Moradores e turistas

O prefeito Chico Brasileiro (PSD) disse nesta terça-feira, 25, que o Natal de Águas e Luzes mostra a boa parceria que a prefeitura tem com o setor produtivo, sindicato dos hotéis e Itaipu Binacional. “No ano passado, o Natal teve três locais de destaque: as praças da Paz e do Mitre e o Gramadão. Neste ano, com este belo trabalho do SindHotéis e do Fundo Iguassu, vai se estender por toda Avenida Schimmelpfeng, a Praça do Mitre e a Avenida das Cataratas”.

Chico Brasileiro adiantou que espera fechar a licitação para a decoração e programação da Praça da Paz nos próximos dias. “O Natal se consolida como mais uma grande atração para os moradores da cidade, os visitantes da região e os visitantes de outros centros e países que vão passar as festas do final do ano em Foz do Iguaçu”.

No ano passado, o natal de águas e luzes reuniu mais de 300 mil pessoas durante 35 dias. O faturamento das atividades do comércio e de serviços de Foz do Iguaçu aumentou mais de 7,5% em dezembro de 2021. “Esperamos um movimento maior neste ano porque vencemos a pandemia e com a ampliação da programação e dos locais que podem ser visitados pelos moradores e turistas”, disse Chico Brasileiro.

A temática “Natal de Águas e Luzes” é uma referência às Cataratas do Iguaçu, principal atrativo de Foz do Iguaçu, e à usina de Itaipu, a maior hidrelétrica em operação do mundo. “Teremos um belo natal com programações especiais nos atrativos, hotéis, bares, restaurantes e no turismo de compras. Também será um belo presente aos moradores de Foz do Iguaçu”, completou o prefeito.