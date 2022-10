TCP prorroga inscrição para projetos de capacitação em Paranaguá

Projetos podem ser inscritos até o dia 28 de outubro; ação faz parte do programa China Merchants Volunteer e financiará instituições de ensino, associações ou ONGs

Embarque no terminal no mês de setembro | foto: Divulgação

Em comemoração ao aniversário de 150 anos da China Merchants Port Group (CMPort), holding que administra a Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP), o terminal prorrogou o prazo de inscrições de projetos de capacitação para o dia 28 de outubro. A empresa investirá em projetos elaborados por instituições de ensino, associações ou ONGs voltadas para a capacitação profissional. Este aporte está incluso no programa China Merchants Volunteer, da CMPort.

Segundo a gerente de RH, Thais Marques, a proposta é investir e fortalecer a carreira dos parnanguaras na empresa. “Aqui na TCP, incentivamos o crescimento profissional e, por isto, apoiamos projetos que capacitem os trabalhadores a atuarem em áreas específicas no terminal”, destaca.

A preferência é por projetos voltados para formação nas áreas técnicas de manutenção, operação portuária, segurança do trabalho e setores de apoio administrativo como TI, contabilidade e folha de pagamento. Além disso, serão considerados os projetos que visem a qualificação para o mercado de trabalho de Pessoas com Deficiência (PcD). “Tão relevante quanto os projetos profissionalizantes, iniciativas que visem incentivar a conclusão do ensino médio também podem ser opções relevantes dessa ação. Queremos motivar cada vez mais que os jovens tenham oportunidades de estudo e carreira em Paranaguá”, enfatiza Marques.

A inscrição deve ser realizada diretamente pelo formulário disponível no link (bit.ly/3Cym64U) até o dia 28 de outubro. Os trabalhos serão selecionados pela banca formada por especialistas selecionados pela TCP e o resultado será divulgado nas redes sociais oficiais da empresa.

As instituições selecionadas serão responsáveis pela execução do projeto e devem cumprir os prazos e metas estabelecidos. O acompanhamento da execução será realizado pela TCP, que auditará até a conclusão do projeto.