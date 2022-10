IFPR Paranaguá faz licitação para comprar alimentos da agricultura familiar

O Campus Paranaguá do Instituto Federal do Paraná está realizando uma Chamada Pública para comprar alimentos da Agricultura Familiar. Eles são destinados à merenda dos alunos da Educação Básica.

Os interessados (grupos formais, informais ou fornecedores individuais) deverão apresentar a documentação da habilitação e Projeto de Venda no dia 18 de novembro, às 10h, na sala de reuniões do Bloco Central do IFPR – Campus Paranaguá, localizado à rua Antônio Carlos Rodrigues, nº 453, bairro Porto Seguro.

O certame será por item, facultado aos interessados enviarem propostas em quantos itens tiverem interesse.

Todas as informações estão disponíveis no Edital da Chamada Pública. Para ter acesso, CLIQUE AQUI OU NOS ANEXOS ABAIXO:

Edital de Chamada Pública n.º 01/2022

Anexo I – Termo de Referência

Anexo II – Modelo de projeto de venda

Anexo III – Minuta de Contrato

Anexo IV – Modelo de declaração de origem dos produtos

Anexo V – Modelo de Declaração de responsabilidade – limite individual

Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo telefone (41) 3300-0134 / Ramal 5 ou pelo E-mail compras.paranagua@ifpr.edu.br.