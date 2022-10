Litoral participará de maior evento de ciência do mundo

O Litoral do Paraná vai participar, em novembro, do Festival Pint of Science, que é considerado o maior evento de ciência do mundo.

É um festival parecido com os de música que ocorrem shows em diferentes palcos ao mesmo tempo, mas ao invés de bandas, os holofotes são para os pesquisadores.

Cada cientista de uma determinada área apresentará seu foco de pesquisa e estudo de maneira clara e didática, em torno de 45 min, diretamente para a plateia, despertando a curiosidade e promovendo a interação plateia/público.

Esse ano,bares e restaurantes do litoral do Paraná receberão pela primeira vez o maior evento de divulgação científica do mundo:

O Pint of Science acontecerá em 4 locais, sempre com início às 19h:

Grajagan (Praia Grande, Brasília) na Ilha do Mel, em Paranaguá (dia 3).

(dia 3). iYes no Atami Sul, em Pontal do Paraná (no dia 7).

(no dia 7). Toca no Centro de Paranaguá (dia 8).

(dia 8). Cervejaria Hufeisen, no balneário Riviera, em Matinhos (dia 9).

Os temas serão “Os fatores que levam pôquer a ser um jogo de habilidades”, “Ciclones”, ”O projeto de recuperação da biodiversidade marinha do Litoral do Paraná – Rebimar” e uma pesquisa que busca responder se “A música fala a língua da ciência”.

Mais informações disponíveis em: http://www.labmovel.ufpr.br/festival-pint-of-science-2022/