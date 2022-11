Curso em Morretes permite imersão no turismo rural

Um curso sobre Turismo Rural destinado a trabalhadores, produtores rurais e estudantes será realizado em Morretes neste mês de novembro.

É promovido pelo Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), Sindicato Rural de Morretes e a Aprumus (que é a Associação dos Produtores Rurais e Moradores do Mundo Novo do Saquarema).

O curso vai ensinar a identificar os potenciais atrativos locais e a planejar atividades turísticas em propriedades rurais.

As aulas serão nos dias 9, 10 e 11 de novembro, das 8h às 17h, com intervalos de almoço e café. O local é o Sítio Lara, que fica no Mundo Novo do Saquarema.

CONTEÚDO DO CURSO

Compreender o turismo e a hospitalidade no meio rural

Planejar o turismo em espaços rurais

Conhecer os tipos de hospedagem no turismo rural

Conhecer sobre os serviços de alimentação no turismo rural

Avaliar a satisfação do turista

As aulas e as cartilhas são gratuitas. Os cafés são feitos de forma colaborativa, onde cada um leva o que puder. Para os almoços são pedidos marmitex, onde cada um paga o seu.

Será disponibilizada alimentação e acomodação para quem precisar. É uma oportunidade de verdadeira imersão no turismo rural.

Mais informações e inscrição no link: https://forms.gle/QtEkptLHejjpbCYd6

Os interessados também podem entrar em contato pelo WhatsApp (41) 9 9747-9238.