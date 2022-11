Bolsonaristas bloqueiam PR 412, entre Guaratuba e Garuva 

Um grupo de 45 pessoas bloqueou a PR-412, entre Guaratuba e Garuva, na manhã desta segunda-feira (31) em protesto pela derrota do presidente Jair Bolsonaro, que tentava a reeleição.

De acordo com a Polícia Militar, o pequeno grupo tem 7 caminhões e 8 carros de passeio, usados para fechar a rodovia, junto com pneus.

Veículos pequenos estão podendo passar por um desvio. Por isso, até por volta das 10h, as filas eram pequenas dos dois lados. A PM acompanha o protesto e negociou a liberação parcial pelo desvio. Por volta das 10h45, dois caminhões dos manifestantes despejou terra na pista e o bloqueio aumentou: só passavam veículos com pessoas que iriam para atendimento médico e ambulâncias. Foram registradas várias discussões entre pessoas que queriam passar e o grupo de radicais, que havia aumentado.

Desde domingo (30) à noite, quando foi confirmada a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para um terceiro mandato, eleitores fanáticos e militantes da extrema direita promovem protestos em rodovias em diversos estados.

As reivindicações são as mais diversas, inclusive de que os militares deem um golpe na democracia para impedir a posse do eleito. Em Guaratuba, um manifestante disse que o objetivo era impedir a implantação de uma fantasioso comunismo.

Perto da divisa com o Paraná, a BR-101 está bloqueada em Santa Catarina em Garuva (km 5), e Joinville (km 24,5). No Paraná, a BR-376 foi bloqueada pela manhã, na altura do km 662, em Tijucas do Sul, no sentido Curitiba.