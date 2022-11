Concurso vai escolher prato típico de Guaratuba

Imagem: Divulgação

Guaratuba promove um concurso para escolher o prato típico do município, a exemplo de Pontal do Paraná, que tem a Cambira como prato oficial desde 2004.

A intenção é promover o turismo. O concurso é promovido pela prefeitura em parceria do Sistema Fecomercio, Senac e Sesc.

As inscrições estão abertas até o dia 9 de novembro e podem ser realizadas pelo Portal da Prefeitura ou presencialmente na Secretaria da Cultura e do Turismo, localizada no Casarão Marcílio Dias – Espaço Litoral. Podem participar do concurso pessoa física ou jurídica com indicação de representante no caso do último que comprove ser morador ou trabalhar na cidade.

Para participar a receita precisa ter como ingrediente no mínimo um tipo de frutos do mar e um acompanhamento oriundo da região de Guaratuba.

No dia 15 de novembro serão divulgadas as 12 receitas selecionadas pela comissão julgadora e o Prato Típico Oficial de Guaratuba será escolhido na final do concurso, dia 24 do mesmo mês no Iate Clube de Guaratuba com transmissão da TVCI.

PREMIAÇÃO

1º Lugar – Receita vencedora será instituída como Prato Típico de Guaratuba. Ganhará uma vaga no curso Técnico em Gastronomia do Senac Caiobá, com período de 18 meses. Também troféu e certificado.

2ª Lugar – Uma vaga no curso “Cozinheiro” ou “Confeiteiro” no Senac Caiobá. Também troféu e certificado;

3ª Lugar – Uma vaga em curso de livre escolha, de curta duração, no Senac Caiobá. Também troféu e certificado.

O regulamento completo e formulário de inscrição estão disponíveis no site: portal.guaratuba.pr.gov.br/concursopratotipico/