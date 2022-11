Oposição pede que governador adote providências para desbloquear rodovias

Dálie Felberg/Alep

Os deputados de oposição, na Assembleia Legislativa do Paraná, encaminharam nesta segunda-feira (31) um requerimento ao governador Ratinho Junior solicitando que sejam adotadas todas as medidas administrativas e judiciais necessárias para desobstruir as rodovias estaduais e federais no Paraná, que foram bloqueadas ilegalmente desde a noite de domingo, sob pena de responsabilização de eventuais autoridades estaduais coniventes com a situação.

No requerimento, a bancada elenca oito pontos de bloqueio, alguns inclusive com fogo e outros materiais inflamáveis e perigosos ao tráfego, em todas as regiões do Estado. “O Governo tem que colocar a polícia para desobstruir as rodovias. É importante o governador se manifestar e ajudar a solucionar este problema, para termos paz nas estradas. O Brasil precisa de paz, o Paraná precisa de paz. O governador precisa cumprir o seu papel, junto com o secretário de segurança pública”, destacou Arilson Chiorato (PT), líder da Oposição.

Além de Arilson, assinam o requerimento os deputados Goura (PDT), Luciana Rafagnin (PT), Professor Lemos (PT), Requião Filho e Tadeu Veneri (PT).