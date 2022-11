Tesourão resgatado em Guaratuba é solto após reabilitação

Na manhã da última quinta-feira (27), um tesourão foi solto no balneário de Pontal do Sul, no município de Pontal do Paraná. A soltura foi feita pela equipe do LEC-UFPR, responsável pelo trecho paranaense do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS).

A ave costeira foi resgatada dia 17 de outubro por meio de um acionamento em Guaratuba. O tesourão (Fregata magnificens), também conhecido como fragata, apresentava lesão em uma das asas, o que dificultava seu voo. Após 10 dias de tratamento, o animal se recuperou e pode voltar à natureza.

Ao encontrar aves marinhas debilitadas ou mortos nas praias paranaenses, assim como outros animais marinhos, é possível acionar a equipe do PMP-BS/Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) do Centro de Estudos do Mar (CEM) da UFPR pelo 0800 642 33 41 ou pelo Whatsapp (41) 9 92138746.

SOBRE O PMP-BS

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma atividade desenvolvida para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental federal das atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos, conduzido pelo Ibama.

Esse projeto tem como objetivo avaliar os possíveis impactos das atividades de produção e escoamento de petróleo sobre as aves, tartarugas e mamíferos marinhos, através do monitoramento das praias e do atendimento veterinário aos animais vivos e necropsia dos animais encontrados mortos.

O projeto é realizado desde Laguna/SC até Saquarema/RJ, sendo dividido em 15 trechos. O LEC/UFPR monitora o Trecho 6 (Paraná), compreendido entre os municípios de Guaratuba e Guaraqueçaba.