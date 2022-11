Projeto da Prefeitura de Pontal ensina stand up com pranchas ecológicas

Alunos da Escola Municipal Ernesto Tavares de Campos, no balneário Carmery, em Pontal do Paraná, aprenderam na semana passada a fabricar pranchas de stand up paddle com garrafas pet e também como praticar este esporte.

O projeto itinerante Stand Up Paddle percorre as escolas do município. Sob supervisão do professor Adriano Cruz, os próprios estudantes montam as pranchas em sala de aula.

O projeto consiste na construção de pranchas ecológicas com materiais reutilizáveis, trabalhar atividades esportivas, educacionais, ecológicas, geográficas e valores sociais, com foco na valorização de aspectos regionais e locais de Pontal do Paraná.

As pranchas e remos são confeccionados principalmente com a reutilização de garrafas pet, canos PVC, CDS e cones inservíveis.

Os alunos participaram de aulas teóricas, montagem e aulas de campo, onde aprenderam sobre a modalidade esportiva SUP, questões ambientais, educação financeira e as características das praias do município, que são propícias à prática desse esporte aquático.

A próxima parada é na Escola Municipal Luiz Antônio Amatuzzi de Pinho, no balneário Ipanema.