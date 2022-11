Feira Livre em Guaratuba é cancelada por causa de bloqueio dos bolsonaristas

A Feira Livre do Produtor que seria realizada no feriado de Finados, nesta quarta-feira (2), foi cancelada devido ao bloqueio na PR-412 por pessoas inconformadas com a derrota de Jair Bolsonaro na tentativa de reeleição.

A prefeitura explica que a ação afeta principalmente os feirantes que se deslocam da área rural, $e ainda a estrutura de banheiros químicos e equipamentos de som estariam inviabilizadas pois dependem do acesso livre nas estradas”.

A nossa próxima Feira ocorrerá dia 9 de novembro, com início às 18h, no barracão do Centro de Eventos no Espaço Litoral.