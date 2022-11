Pontal do Paraná tem torneio de pesca neste final de semana

O 2º Torneio de Pesca de Praia do Puxa Sargo Clube de Pesca acontece no próximo final de semana, sábado (5) e domingo (6).

O Clube Puxa Sargo é de Matinhos, mas o evento será na praia em frente à rua Dídio Costa, no balneário Praia de Leste, em Pontal do Paraná, onde conta com apoio da Prefeitura. Também tem parceria com a Superintendência Geral das Bacias Hidrográficas e Pesca, do Governo do Estado, e Projeto Rio Vivo.

No sábado será a entrega dos kits, com música ao vivo à noite. A disputa é no domingo. O torneio é na modalidade pesque e solte e aberto para homens e mulheres. As premiações vão de R$ 100,00 a R$ 2.500,00. As inscrições custam R$ 80,00 para mulheres e R$ 100,00 para homens e podem ser feitas pelo telefone-Whatsapp (41) 9 9689 6315.

Programação:

Dia 05 – Sábado: entrega de kits e música ao vivo à noite.

Dia 06 – Domingo: Torneio de Pesca.