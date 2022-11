Saiba por que a Copa do Mundo do Catar será diferente de todas as outras

A realização da Copa do Mundo no Catar suscita discussões desde 2 de dezembro de 2010, dia em que o país foi anunciado como organizador do evento. As maiores preocupações estão relacionadas com questões éticas e diferenças culturais. Para além desses assuntos, existem ainda outros aspectos que fazem com que esta Copa seja diferente de todas as outras edições.

A Copa do Mundo tem início no dia 20 de novembro, com o pouco entusiasmante Catar x Equador. A seleção brasileira entra em ação quatro dias depois e enfrenta a Sérvia.

Muito calor

O Catar é um país desértico localizado no Oriente Médio e, por isso, tem um clima muito quente e seco praticamente o ano todo. No pico do calor, as temperaturas passam dos 40ºC e podem chegar aos 50ºC com frequência. Entre novembro e fevereiro o clima é mais temperado, por isso a Copa acontecerá em dezembro.

Apesar disso, as condições não são boas para a prática do futebol, o que será uma dificuldade extra sobretudo para atletas de países mais frios, como os europeus. Tendo isso em conta, espera-se que o calor seja um tópico recorrente durante a Copa.

Conflito com o calendário dos clubes

A maioria dos campeonatos acontecerão em dezembro, fazendo com que os atletas tenham que jogar a Copa do Mundo sem nenhum período de descanso e praticamente sem preparação. Nas principais ligas europeias existem rodadas agendadas para os dias 11, 12 e 13 de novembro.

Isso significa que muitos dos melhores jogadores do mundo estarão jogando pelos seus times 7 dias antes do início da Copa. A preparação das seleções está resumida a um ou nenhum amistoso e à recuperação dos atletas que irão viajar para o Catar e fazer a sua adaptação em poucos dias.

Sem cultura de futebol

Como o país não possui as condições mais adequadas para a prática do esporte, não existe nenhuma cultura acerca do futebol. O Catar não tinha estádios para poder organizar a competição e muitas cidades foram construídas praticamente do zero para que fosse possível organizar o evento. Ao todo, o investimento foi superior a 220 bilhões de dólares.

Existe muita expectativa acerca desta edição da Copa do Mundo, pois espera-se que o Catar falhe enquanto país organizador. Quem já viu imagens de um jogo de futebol no Catar sabe que os estádios estão sempre praticamente vazios, fazendo lembrar uma sessão de treinamento. Contudo, estima-se que esta edição bata o recorde de turistas em edições de Copas e, por isso, o número de torcedores nos estádios não será um problema.

É claro que quando a bola estiver rolando na grama os torcedores estarão apenas focados nas suas seleções. Nenhuma outra competição de futebol tem tanta importância como a Copa do Mundo e, apesar dos fatores que tornam esta edição no mínimo peculiar, nada mudará a emoção de ver as diferentes nações competindo pelo Olimpo do futebol.