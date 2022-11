Como consultar débitos de veículos pela placa na internet?

Saiba quais as orientações e ferramentas necessárias para conferir seus débitos online

Foto: Divulgação

Muitas pessoas têm dúvidas em relação a consulta de débitos de veículos, a grande maioria das pessoas acham que a consulta pode ser realizada somente no DETRAN, tendo que se preocupar com tempo e deslocamento até o local mais próximo de sua cidade.

Porém, a partir de agora, saiba que existem sites que fazem com que seja possível consultar débitos pela placa e de forma totalmente online. Para isso, é necessário somente o número da placa e o do RENAVAM do veículo que deseja conferir ou o número do chassi.

Sendo assim, é necessário procurar por esses sites que possuem plataformas específicas das quais permitem a realização da pesquisa com somente os itens listados anteriormente, disponibilizando os débitos atualizados. Um desses exemplos é a Zapay.

Além disso, existe a possibilidade de realizar de forma direta no site do DETRAN, conseguindo conferir débitos ou multas atrasadas, necessitando apenas da placa e do RENAVAM.

Faça o teste e consulte de forma online os débitos de seu veículo somente com a placa e seguindo todas as nossas recomendações. Desta forma, te causará menos transtornos com deslocamento e perda de tempo, já que é possível realizar em sua casa ou em qualquer lugar que você tenha acesso à internet, te garantindo maior comodidade e agilidade no processo.