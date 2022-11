Polícia Civil investiga tiros contra comitê do PT em Pontal do Paraná

Polícia Civil investiga tiros contra comitê do PT em Pontal do Paraná

A Polícia Civil investiga denúncia de disparos de arma de fogo contra um comitê do Partido dos Trabalhadores (PT), no balneário Santa Terezinha, em Pontal do Paraná.

Em nota de repúdio divulgada nesta quarta, o PT no Paraná disse que, na noite de terça (1º), por volta das 23h, a proprietária do imóvel que abriga o Comitê Popular de Lutas ouviu uma série de tiros.

Segundo o partido, cápsulas de projéteis foram encontradas em frente ao comitê. O PT afirmou que o local estava fechado no momento dos disparos e que ninguém ficou ferido. A nota diz também que a Polícia Militar foi acionada, mas que a corporação recusou atendimento alegando que as cápsulas foram recolhidas.

“Os problemas de ameaças, atentados, bloqueio de estradas e manifestações antidemocráticas são questões que devem ser resolvidas pelo Estado e pela segurança pública. Essa tentativa de criar o caos e um ambiente violento se dá por não aceitarem o resultado das urnas. O Partido dos Trabalhadores segue vigilante, denunciando e cobrando as medidas cabíveis dos agentes responsáveis”, diz a nota assinada pelo presidente do partido no estado, o deputado estadual Arilson Chiorato.

Questionada pela reportagem do G1 Paraná, a PM disse que, da tarde de terça até a tarde desta quarta, não houve nenhum acionamento de ocorrência com denúncia de disparo de arma de fogo, nem de pessoas que tenham ouvido ou presenciado tal situação.

A Polícia Militar afirmou também que, no período citado, foram registradas oito ocorrências: cinco não constatadas pelas equipes e duas canceladas pelos solicitantes.

De acordo com a corporação, a única ocorrência foi de abordagem de suspeitos, em Pontal do Paraná, mas em outro balneário e não no mencionado pelos envolvidos.

Arilson Chiorato

Presidente do PT Paraná