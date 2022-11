Bloqueios: polícias identificam líderes. Petição quer responsabilização em Guaratuba.

O Governo do Paraná informou que, até o início da noite desta quarta-feira (2), já haviam sido encerrados 145 bloqueios em rodovias estaduais e federais que cortam o Estado. Mais de 4,5 mil policiais militares e 1,5 mil viaturas da Polícia Militar circulam pelas rodovias a fim de conter o avanço das manifestações, em apoio ao efetivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A medida visa o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que orienta a desobstrução de qualquer espaço público que esteja ocupado em manifestações.

O movimento bolsonarista não aceitava a derrota do atual presidente na tentativa de reeleição e alguns de seus membros pedia golpe militar para impedir a posse do eleito, o ex-presidente Lula.

“Até o momento foram registrados 109 boletins de ocorrência e identificadas 35 lideranças”, diz o Governo. “A Secretaria Estadual da Segurança Pública busca mais responsáveis a fim de autuar e multar os incentivadores das ilegalidades. Essas informações serão repassadas ao Poder Judiciário. Ainda não há um balanço estadual do montante de multas de trânsito aplicadas.”

“Graças à liberação parcial das rodovias, as cargas perecíveis, medicamentos, pessoas doentes e alimentos já estão circulando normalmente dentro do Estado”, afirmou o secretário do Segurança Pública, Wagner Mesquita, após uma reunião com todas as forças nesta quarta-feira (2).

Até o começo da noite desta quarta foram identificados 42 pontos de bloqueio parcial nas rodovias estaduais. Nas estradas federais eram 20 bloqueios.

As informações estão centralizadas no Centro de Operações da Cidade da Polícia, onde está instalado o Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba.

Bolsonaristas de Guaratuba causam 3 dias de transtornos

Em Guaratuba uma petição reivindica a identificação e responsabilização das pessoas e empresas que promoveram o bloqueio na PR-412, principal via de acesso da cidade.

O protesto pela derrota de Bolsonaro começou na manhã de segunda-feira (31) na PR-412 e contou com queima de pneus e terra jogada na pista pelos caminhões e máquinas de empresas de aterro de Guaratuba. Terminou só na manhã desta quinta-feira (3).

Durante três dias, ônibus foram impedidos de passar e pessoas doentes tiveram problemas para transitar, enquanto alguns manifestantes queriam mudar o resultado da eleição ou, até mesmo “impedir” um fantasioso comunismo.

Além do transtorno às pessoas, o protesto causou prejuízo ao turismo, principal atividade econômica da cidade, durante o feriado de Finados (2 de novembro).

Leia a petição:

Barreiras em Guaratuba: Responsabilização e aplicação de multas para pessoas e empresas

Nós, abaixo-assinados, estamos requerendo junto ao Ministério Público do Paraná – Promotoria de Justiça Eleitoral de Guaratuba, tomada das medidas cabíveis para imediato cumprimento da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF 519/DF) e, consequentemente, responsabilização daqueles que descumprem referida decisão quanto a liberação das rodovias estaduais que dão acesso ao Município de Guaratuba e por ele perpassam.

Requeremos a identificação das pessoas e empresas que participam do bloqueio na Rodovia Máximo Jamur, entre Guaratuba-PR e Garuva-SC, para aplicação das multas já determinadas assim como a investigação de denúncias de negligência das forças policiais da região no cumprimento da decisão do STF, conforme vídeos e imagens já colhidos e que instruem o presente, os quais demonstram estradas ainda bloqueadas, mais de 36 horas após a decisão, crianças, inclusive algumas com deficiência, expostas em plena rodovia, com objetivo de fortalecer o movimento, a coação e impedimento na barreira aos eleitores do Lula, assim como demonstram com clareza as pessoas, placas de caminhões e logo de empresas participantes dos bloqueios, imagens e mensagens sobre o apoio, ou no mínimo a inércia da Polícia Militar à barreira.

