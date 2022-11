Lula vai manter e ampliar as obras de Itaipu, diz Zeca Dirceu

Deputado também defende a prorrogação dos royalties da binacional aos 16 municípios banhados pelo Lago Itaipu

O prefeito Chico Brasileiro e deputado Zeca Dirceu

Em duas entrevistas nesta semana, na Rádio Cultura de Foz do Iguaçu e na CBN Cascavel, o deputado federal Zeca Dirceu (PT) reiterou que as obras custeadas pela usina de Itaipu na região Oeste do Paraná terão continuidade e, melhor, também serão ampliadas. “O presidente Lula deu até entrevista falando em manter e ampliar os investimentos das grandes obras da Itaipu Binacional”, disse.

Zeca Dirceu também adiantou a defesa pela prorrogação do pagamento de royalties às 15 cidades paranaenses lindeiras ao lago da usina: Foz do Iguaçu, Santa Helena, Itaipulândia, Diamante D’Oeste, Entre Rios do Oeste, Guaíra, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Mercedes, Missal, Pato Bragado, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Terra Roxa. “O tratado entre o Brasil e o Paraguai termina em 2023 e eu defendo a prorrogação do pagamento dos royalties. Os municípios precisam desses recursos para continuar os investimentos em áreas estratégicas da vida dos moradores da região”.

“O presidente Lula deixou claro que compreende a importância da Itaipu em continuar com as grandes obras e investimentos, e que ainda voltará a ter investimentos em política ambiental, políticas sociais, a ter ações voltadas para cultura, esporte e lazer da população. A usina continuará com seu importante papel na vida de Foz do Iguaçu e na vida do Paraná”, completou.

Novos programas

O deputado disse ainda que já está tratando dessas questões (obras e royalties) na montagem da equipe de transição do novo governo. “Estou tratando disso aqui em São Paulo, acompanhando e contribuindo com as propostas levantadas pelos prefeitos e pelas cidades da região”.

“Nós precisamos pavimentar as estradas rurais, ter programas de irrigação e de energia solar. Precisamos de medidas que geram empregos, mas é claro que a Itaipu vai cumprir com seu papel importante no desenvolvimento das cidades do oeste”, completou

Turismo e hospital

Zeca Dirceu disse que, a pedido do prefeito Chico Brasileiro (PSD), trabalhou pela inclusão das propostas relacionadas ao turismo no plano de governo do presidente Lula (PT). “Essa é uma área que Lula deu show quando foi presidente. O Brasil cresceu muito no turismo, gerou muitos empregos. Agora o turismo vai voltar a ter muita força, muita ação de governo e é claro que vamos incluir Foz do Iguaçu e a região nas ações federais no setor”.

A questão do hospital universitário da Unila, segundo o deputado, será conversada com a universidade sobre a implantação de unidade hospitalar para atender o curso de medicina. “É uma decisão da Unila, que cabe à universidade, mas precisamos resolver a questão de sustentabilidade do hospital municipal (Padre Germano Lauck)”.

“O hospital já atende a região e também o Paraguai e Argentina e deve ser olhado de forma diferenciada pelo governo federal. A prefeitura não pode continuar pagando essa conta quase que sozinha, tem que ter investimento federal no custeio e na manutenção”.

Saúde

Zeca Dirceu disse que já conversou com a equipe também que ajudou a montar o programa de governo da área da saúde para que as políticas públicas na área voltem a ter maior reforço no orçamento. “Políticas públicas da saúde que remunerem melhor os municípios que estão na fronteira com outros países, o que inclui Foz do Iguaçu. Tem vários municípios que atende a população de países vizinhos e não recebem investimentos adequados por parte do governo federal”.

“Tem uma série de tarefas que tenho procurado me dedicar, algumas falei com o próprio presidente Lula, temos dialogado com a nossa presidenta do partido (deputada Gleisi Hoffmann) para que estejam bem conhecida e delineadas as questões da saúde, entre outras, para que em janeiro e fevereiro, possamos tomar decisões importantes a respeito”, completou.