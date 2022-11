Polícia Ambiental fiscaliza Parque Municipal Lagoa do Parado

Policiais do Batalhão Ambiental – Força Verde realizaram, nesta semana, uma ação em uma das mais importantes Unidades de Conservação de Guaratuba, o Parque Natural Municipal Lagoa do Parado.

Criada em 2004, o parque é o habitar do bicudinho-do-brejo (Stymphalornis acutirostris), descoberto em 1995 foi descoberto por Bianca Reinert. A ave é endêmica do local, ou seja, só foi encontrada ali, e está ameaçada de extinção.

A Operação Lagoa do Parado contou com patrulhamento aquático na região dos rios Parado, Furado, Cubatão e Cubatãozinho e também as matas próximas. Durante o patrulhamento foram abordadas e vistoriadas várias embarcações, mas nada de ilegal foi encontrado.

Segundo o comandante do Pelotão da Polícia Ambiental de Guaratuba, subtenente Rodrigo Cainelli, as operações contra a pesca predatória e outros crimes ambientais vão continuar acontecendo nos rios e na baía de Guaratuba.